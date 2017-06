Bomber, dentro e fuori dal campo. L'ultimo anno è stato ricco di soddisfazioni per Andrea Petagna, che si è preso la maglia da titolare dell'Atalanta, con la quale ha segnato 5 gol in 34 partite, conquistando una storica qualificazione in Europa League, e ha fatto breccia nel cuore di molte tifose. Le sue personali, in questo 2017, sono state due: la bellissima arredatrice di interni Alessandra Chiodini e, dopo la rottura con quest'ultima, la splendida Michelly Sander, che ha fatto compagnia all'ex Milan in una breve vacanza. Qual è la migliore? Tocca a voi decidere.