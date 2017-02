Presente allo stage di Coverciano, l’attaccante dell’Atalanta, Andrea Petagna, ha commentato così la sua convocazione e l'esplosione di Roberto Gagliardini all'Inter: "Ventura ci ha detto che siamo qui per incamerare i suoi concetti. Se un domani dovessimo essere chiamati saremo pronti pronti per giocare insieme agli altri con questi movimenti qui”.



SU GAGLIARDINI - "Io l’ho visto allenarsi fin dal ritiro e ho detto subito che questo è un giocatore forte. Poi ha avuto questa forte esplosione, ma si vedeva durante le partite che poteva essere un grande giocatore e fare il titolare in qualsiasi squadra. E’ arrivato all’Inter e l’ha dimostrato con grande personalità, quindi adesso sono felice per lui perché se lo merita. Sta facendo bene, spero che continui così”.