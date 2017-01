Suning ha scelto: Peter Kenyon sarà il nuovo global advisor di tutte le attività del gruppo nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza in Inghilterra, l'ex amministratore delegato di Manchester United Club e Chelsea si occuperà dello sviluppo globale di tutti i club che Suning controllerà nel mondo a partire da Inter e Jiangsu Suning, ma anche dei club che il gruppo cinese acquisterà nel futuro (trattative in corso in Portogallo e Belgio).



SPINTO DA KIA - Kenyon è stato introdotto a Suning da Kia Joorabchian, il super agente anglo-iraniano che ha portato all'Inter Joao Mario. Kenyon non è un nome nuovo per le relazioni con Kia Joorabchian, l'ex ceo ha giocato infatti un ruolo chiave nelle operazioni di Kia in inghilterra sia con club esteri come l'Atletico Madrid che, all'interno del regno unito, dove tante operazioni sono state portate avanti insieme all'altro super agente, Jorge Mendes.