Un amore mai sbocciato con la città e soprattutto con i tifosi della sua squadra, ma anche un bilancio sportivo che ad oggi piange e che potrebbe presto portare all'ennesimo ribaltone societario in casa Valencia. Secondo la stampa spagnola, dopo appena 3 anni esiste la possibilità che si chiuda il ciclo del magnate di Singapore Peter Lim (tra i tanti candidati negli ultimi anni) alla guida dei murcielagos (i pipistrelli), iniziato ufficialmente nel maggio 2014. Lim rilevò da Amedeo Salvio una società sommersa dai debiti e incapace, salvo rarissimi exploit (come la semifinale di Europa League del 2014) a reggere il passo delle storiche grandi di Spagna. Con le stelle della squadra sistematicamente vendute al miglior offerente per questioni di bilancio e una serie di acquisti che non hanno rappresentato un valore aggiunto, a rendere ancora più complicata la situazione è stato l'avvicendarsi di un numero spropositato di allenatori, tra cui anche l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, dimessosi a fine dicembre a poche settimane dalla sua nomina.



CLUB IN VENDITA? - Il caos a livello dirigenziale, abbinato ai pessimi risultati della squadra (che ha navigato a lungo nei bassifondi della classifica) e a una pressione crescente dei tifosi del Valencia, ha portato recentemente all'annuncio dell'addio a giugno dell'attuale presidentessa Chan Layhoon, ormai invisa anche a gran parte della stampa locale. Il prossimo passo potrebbe essere l'addio del patron, che ha sempre gestito a distanza e in maniera spesso discutibile il club. Le ultime indiscrezioni riferiscono di un Lim disposto a mettere sul mercato il Valencia al prezzo simbolico di 2 milioni di euro.



Una situazione preoccupante, se vista con gli occhi di chi in Italia ha assistito recentemente all'acquisto di due storiche squadre come Inter e Milan da parte di imprenditori più o meno importanti nel panorama asiatico...