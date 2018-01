L'avvocato Oberto Petricca, agente profondo conoscitore del mondo cinese, a Tuttosport ha parlato di Inter: "In Cina, per via delle nuove leggi volute dal governo, i rubinetti sono destinati a chiudersi. Certi flussi in uscita non si potranno più vedere. Nemmeno provando a immaginare operazioni basate sui prestiti. Inter e Milan? Per quanto riguarda il club nerazzurro, mi sembra che il progetto sia ben delineato e strutturato, con Suning che ha sposato una filosofia più attenta al bilancio che al raggiungimento di grandi risultati sul campo. Questo varrà sia per l’Inter che per lo Jiangsu. Si tratta di scelte legittime, ci mancherebbe, anche se all’inizio, a Milano, la tifoseria interista non pensava che con un colosso di queste dimensioni la questione finanziaria avrebbe assunto una rilevanza di questo genere. Per quanto riguarda il Milan, invece, la situazione è nebulosa come dal primo giorno".