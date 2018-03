Sbaglia per due volte il nome di Astori e viene licenziato. È successo a Perugia in occasione del momento di raccoglimento prima della sfida tra Brescia e Perugia lo scorso 6 marzo. Come riporta Umbria24, lo speaker Francesco Bircolotti ha pronunciato per due volte "Astolfi", scatenando l'ira del presidente Santopadre, che ha deciso di licenziarlo.