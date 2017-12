Il difensore argentino della Fiorentina, German Pezzella ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Subiamo pochi gol non solo per merito di noi difensori, ma dell'intera squadra. Siamo un gruppo, non tre compartimenti stagni: se noi da dietro non muoviamo bene la palla, là davanti faticano a segnare. Semplicemente, adesso, c’è un atteggiamento positivo da parte di tutti. I due soli gol incassati dalla ripresa del campionato, contro Spal e Lazio, sono figli di un gioco sempre più stretto tra di noi, perché siamo abituati a stare corti".



"Al River Plate c'è la necessità di vincere. Sempre. Non conta se giochi bene. Tu devi essere in grado di prevalere sempre sull'avversario, a prescindere da chi esso sia. Ci sono stato dieci anni ed è per questo che sono fatto così, programmato per vincere. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, pur consapevoli che questa Fiorentina è una squadra che è stata ricostruita da capo. Il nostro primo pensiero, ogni volta che giochiamo, è sempre quello di riuscire a superare l'avversario: cerchiamo di metterci grande qualità nel nostro lavoro, consapevoli che il percorso deve essere costruito un passo alla volta. Adesso, per esempio, siamo concentrati solo sul Cagliari".



"Conosco Gonzalo Rodriguez, così come la grande tradizione di difensori argentini transitati da Firenze. Però, fin dall'inizio ho subito spiegato che io e Gonzalo siamo due giocatori completamente diversi, con caratteristiche che non si somigliano. Fermo restando che io per questa maglia sono pronto a tutto. Per me conta di più evitare i gol, però non nascondo che anche essermi procurato un rigore a Roma con la Lazio è stata una bella soddisfazione".



"Pioli mi ha paragonato a Walter Samuel? Stefano mi vuole bene, ma io preferisco le critiche, che vengano evidenziati i difetti da correggere perché è ripartendo da quelli che si cresce e si migliora. E poi sì, sono anche un po' scaramantico".