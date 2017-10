German Pezzella pattuglia la zona centrale con attenzione ed eleganza, senza fronzoli, badando al sodo. Ieri c'era l'esame Torino: Umar Sadiq non è Andrea Belotti, anche per forza fisica. E proprio per questo abituato a vivere sul filo del fuorigioco, ma anche tornando a metà campo per scambiare con i compagni. Aspetto del gioco che non mette mai in difficoltà l’argentino. I piedi educati gli consentono anche di impostare l’azione in ripartenza. Qualità apprezzabile per un difensore moderno. E Pezzella lo è. Il duello con Sadiq diventa a tratti ruvido e anche quando bisogna entrare con decisione, Pezzella abbandona il fioretto e sfodera la sciabola per disinnescare situazioni pericolose. Si muove in sincro con Davide Astori, segno evidente che l’intesa è già ottimale. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.