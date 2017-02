Terzino destro in forza al Betis ma cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Cristiano Piccini a La Nazione ha parlato del suo mancato ritorno in maglia viola: "La Fiorentina può vantare su di me un diritto di recompra, ma solo fino a giugno. Certo, se fino adesso la società ha scelto di non puntare su di me non vedo perché dovrebbe farlo in futuro. Sulla Fiorentina personalmente ci ho messo una pietra sopra; poi se un giorno dovesse capitare l’occasione di tornare, ci penserò".