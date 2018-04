Sandro Piccinini, telecronista Mediaset che ieri ha commentato la supersfida Real-Juventus, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, ha parlato del match: "Il rigore del Real? In diretta ho detto che c'era e rivedendolo non ho cambiato idea. Il rigore c'è., fa male, è una beffa, ma nessun giocatore sulla linea di porta, col pallone tra i piedi, si butta per terra per simulare se non viene spinto. Cesari? Lo so, ho letto che molti giornali cercano, come dire, di modificare la realtà. Rispetto l'opinione di tutti e di Cesari in particolare ma ripeto: nessun giocatore crolla a terra sulla linea di porta se non c'è un motivo. Non c'entra niente col regolamento. Buffon in quel momento ha perso il controllo, una cosa che si puo' capire per mille motivi, ma è un peccato. Per la sua esperienza e per l'età che ha avrebbe dovuto pensare: calma, se resto in campo questo rigore posso pararlo ed entrare nel mito. Se si batte un rigore sapendo che c'è Buffon in porta psicologicamente si è influenzati, e il perso psicologico in questi casi conta":