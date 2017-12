Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e figlio dell'ex presidente del Milan Silvio, è tornato a parlare del club rossonero: "Bonucci? A dir la verità, non seguo il calcio. Quindi, non mi sto facendo nessuna idea. A mio padre è dispiaciuto lasciare il Milan, così come è dispiaciuto quando il Milan ottiene risultati non positivi, cioè abbastanza spesso. Da tifoso rossonero vivo male questo momento, povero Milan."



SUI CONSIGLI DEL PADRE - "Consigli di mio padre a Gattuso? Lui ne capisce tanto di calcio, ha dimostrato negli anni di saperne.



SUL CONSIGLIO A GATTUSO - "Un mio consiglio a Gattuso? Di fare del suo meglio, i miei consigli sul calcio non possono che essere banali, però stimo Gattuso che è un ragazzo di grandi valori, confido in questo."



SUL RITORNO DI SILVIO - "Se mio padre torna al Milan? Non credo”.