Intervistato da Premium Sport l'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, ha parlato così dell'importantissima sfida che attenderà i nerazzurri, domani sera, a Torino contro la Juventus: "Fare risultato a Torino sarebbe un punto di partenza per tutti noi. Parliamo di una partita importante che vale tanto, ci siamo preparati per essere all’altezza della situazione".



CHI TOGLIERE? - "Roberto Gagliardini toglierebbe Leonardo Bonucci? Io non credo che basti togliere un solo giocatore, la Juve ha tanti giocatori bravi però anche noi".



PRESENTE E FUTURO - "Noi dobbiamo pensare solo alla Juve senza sprecare energie per le gare che verranno. Dobbiamo dare il massimo, giocandoci le nostre carte contro la squadra più forte del campionato. Andiamo a Torino con convinzione di fare bene e di giocarcela. Ci sono i valori per pensare ad un buon presente, ma grazie alla proprietà che ci supporta e ha voglia di riportare l'Inter a grandi livelli penso che in futuro si possa tornare a giocare per vincere qualche titolo".