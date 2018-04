Ha spinto la Fiorentina, l’ha incitata, l’ha rincuorata, l’ha spronata, perché Stefano Pioli ci credeva di poter battere la Lazio anche quando la 'Viola' è rimasta subito in dieci per l’espulsione di Sportiello – scrive Il Corriere dello Sport – e, a maggior ragione, quando il cartellino rosso a Murgia ha riequilibrato le forze in campo. Figuriamoci sul 2-0, così come quando la squadra ha trovato l’energia di andare sul 3-2. Ci ha creduto e ha comunque applaudito la squadra, mentre ha avuto qualcosa da dire con il dito alzato e a ‘muso duro’ a Milinkovic-Savic. Cose di campo. “Era giusto che andasse a festeggiare sotto i propri tifosi, non a prendere in giro i nostri”.