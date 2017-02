Era stato presentato come il normalizzatore, anche se fin dalla prima conferenza stampa Stefano Pioli aveva dichiarato di voler essere ricordato come un potenziatore dell'Inter. E, numeri alla mano, dal suo arrivo l'allenatore emiliano ha effettivamente fatto crescere di livello la squadra nerazzurra. In classifica, dove con 31 punti in 13 giornate è passata dal 12esimo al quarto posto, come sul mercato.



162 MILIONI DI RIVALUTAZIONE - Sono in tanti, infatti, i giocatori della rosa che hanno visto crescere il loro valore nei mesi sotto la guida di Pioli. Secondo La Gazzetta dello Sport, questa rivalutazione arriva addirittura a 162 milioni di euro. Si va dai 5 di Kondogbia, che prima dell'arrivo dell'ex Lazio in panchina valeva 15 milioni e ora 20, ai 20 di Perisic, che ha raddoppiato il suo valore, da 20 a 40 milioni. Passando per Brozovic - salito da 30 a 50 - , Murillo, Medel, Pinamonti, Candreva, D'Ambrosio ed Eder. E anche Banega che, arrivato a parametro zero la scorsa estate, ora l'Inter lascerebbe partire solo di fronte a un'offerta di almento 25 milioni di euro.