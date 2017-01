Su un punto sono tutti d'accordo: la partita è cambiata con l'ingresso di Joao Mario. E questo è quanto afferma anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il portoghese si stia dimostrando molto più utile alla causa rispetto a Ever Banega, che invece era partito tra i titolari.



"Pioli ha riproposto l’argentino nella posizione del trequartista, ma non escono le idee di un numero dieci e nemmeno quel gioco verticale che innescherebbe la giostra degli esterni. Secondo l’allenatore è perché i compagni non lo assecondano nei movimenti, ma sembra una difesa d’ufficio. Con il portoghese l’Inter è più diretta, leggera e proprio lui va all’inserimento che mancava nel cuore dell’area".