Giovanni Simeone e il gol, un binomio che manca dal 5 gennaio, dalla gara contro l'Inter. L’argentino è tra gli attaccanti che tirano di più, ma è anche quello che centra meno la porta in rapporto alle conclusioni. Anche Chiesa condivide questo problema. Simeone contro il Chievo proverà a replicare il gol dell’andata per aumentare il bottino personale, fermo a 7 gol dopo 25 giornate. Pioli non ha mai perso fiducia in lui e sta studiando le mosse per aiutarlo sotto porta. Avvicinare Chiesa è un’idea e già con l’Atalanta le posizioni dei due sono leggermente cambiate anche se Simeone non ha effettuato nemmeno un tiro in 60 minuti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.