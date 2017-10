L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di Stefano Pioli, concreto, anche per le dichiarazioni del post partita: “Sono abituato a guardare la classifica dopo la sosta di Natale. Per ora sono soddisfatto della crescita della squadra”. Così concreto che, quando fa l’educatore, sa sempre toccare le corde giuste. Come succede per Babacar e per quella discussione sul rigore che lui voleva battere e che invece toccava a Thereau. “Capisco Baba che voleva segnare la doppietta, ma ci sono delle situazioni che vanno rispettate".