È arrabbiato, ma soprattutto deluso Stefano Pioli dopo la partita contro la Juventus. Così l’allenatore della Fiorentina ha parlato a Premium Sport: “L’episodio concesso e poi tolto dal VAR? Ci hanno messo una vita per decidere, vuol dire che la situazione non era chiara e poi ci hanno detto che non hanno dato il rigore per il fuorigioco di Benassi ma non è possibile che non sia stato considerato il doppio tocco di Alex Sandro. Fosse stato un tocco avrei capito ma due non possono essere involontari, doveva andarlo a rivedere. Ci hanno messo 4 minuti per decidere e non sono andati a rivedere il doppio tocco di Alex Sandro, gliel’ho detto ma non è servito a niente: quello non è fuorigioco perché la palla gliela passa Alex Sandro. L’arbitro doveva andarlo a rivedere e lì avrebbe capito che il terzino della Juve ha fatto due tocchi. In una gara così equilibrata gli episodi determinano il risultato. Poi magari avremmo perso lo stesso ma doveva rivederlo. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute e poi Juve diventa difficile recuperare la Juve una volta che va in vantaggio. Peccato perché abbiamo giocato con grande spirito e potevamo uscire dal campo con un risultato positivo”.



SIMEONE - “La gara di Simeone? Ha lavorato tanto e bene, ha messo in difficoltà i centrali della Juve, ha creato occasioni poi non è facile essere concreti contro questa difesa”.



BERNARDESCHI - “Se mi aspettavo l’esultanza di Bernardeschi? Non lo so, non mi interessa e non ho neanche visto se è andato ad esultare. Errore di Sportiello sul gol di Bernardeschi? La barriera è stata messa male e per me ci voleva qualche giocatore in più perché era un tiro dal limite: potevamo difendere meglio, abbiamo concesso troppo spazio”.