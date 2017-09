L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli commenta a Premium Sport la vittoria per 5-0 sul Verona: "Se si gioca un buon calcio si hanno più possibilità di vincere ma anche nelle altre due gare non avevamo fatto così male anche se non avevamo avuto l'approccio che abbiamo avuto in questo match. Siamo stati bravi a mantenere un buon equilibrio, è stata una gara di grande livello. L'obiettivo del secondo tempo era quello di cercare di non subire gol visto che la partita era in mano nostra e mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, sono stati bravi a soffrire. Noi viviamo di risultati, tutto l'ambiente sarà soddisfatto di questa prestazione ma siamo solo all'inizio noi abbiamo cambiato tanto e qualche difficoltà ci può stare all'inizio. La proprietà ci fa sentire il proprio sostegno e conforto. Vittoria importante dopo un'estate turbolenta? Io sono molto felice di allenare la Fiorentina, sento tante responsabilità perché so come la città vive i risultati di questa squadra ma io credo di avere a disposizione un buon gruppo che lavora molto bene. Avremo ancora altri alti e bassi ma penso che possiamo fare bene. Dove può arrivare la Fiorentina? Siamo una squadra ancora da scoprire, ci sono tanti nuovi giocatori e molti giovani ma abbiamo buone qualità. Poi la Serie A è difficile, ci sono 6-7 squadre molto più forti delle altre e poi ci sono tutti gli altri club che dovranno lottare in ogni match. Ora non siamo ancora una squadra al 100% ma sono soddisfatto del lavoro di questi ragazzi".