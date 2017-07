Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di Juventus con i viola incontreranno i bianconeri alla quinta giornata di campionato al 'nuovo' Allianz Stadium. "Non mi aspettavo il passaggio di Bonucci al Milan. Se Montella lo vuole capitano è perché gli riconosce caratteristiche da leader, niente di strano. Io non ho mai scelto i capitani guardando il numero di presenze. Il Milan può lottare per il titolo, anche se la Juve resta favorita. Si vede che qualcosa non funzionava più tra la Juve e Bonucci, capita. Ma loro sono forti a prescindere dai singoli. Magari non è più fuori gara però, le rivali per il titolo si sono avvicinate. Se mi aspetto altri colpi dalla Juve? Pensavo che avrebbero preso Tolisso, ma anche Matuidi va bene. Inoltre hanno tanti attaccanti, stile Barça o Real. Higuain, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa, Pjaca, Cuadrado, cercano anche Keita. Una batteria da paura, ma è normale: le grandi d'Europa vogliono qualità industriale davanti perché spesso è il colpo di un giocatore di talento a decidere una gara bloccata tatticamente. Inoltre la Juve ha dimostrato con Mandzukic che dentro il gruppo è passata l'idea che anche il campione deve essere al servizio della squadra. Era così pure per Robben e Ribery nel Bayern di Guardiola, per fare un altro esempio".