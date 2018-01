"Le prestazioni della squadra nelle ultime due partite sono state importanti. Non mi piacciono i risultati ma abbiamo giocato bene". Così Stefano Pioli in conferenza stampa dopo il pari contro l'Inter. "E' chiaro che se non sblocchi la partita rischi di perdere - prosegue l'analisi del tecnico viola -, ma siamo cresciuti tanto. Nelle occasioni create siamo in netto vantaggio rispetto all'Inter e al Milan. Dobbiamo finalizzare meglio."



RIMPIANTI - "In un'occasione siamo stati troppo aperti nella linea difensiva e Icardi ci ha puniti - ha concluso Spalletti -, a livello di centimetri l'Inter ci supera ma è il non aver concretizzato le tante occasioni che ci ha impedito di vincere la gara. Sono contento che sia arrivata la sosta, c'è bisogno di rifiatare.