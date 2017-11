Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli ha commentato così il pareggio ottenuto contro la Spal: “Volevamo tornare alla vittoria e ci abbiamo provato fino alla fine. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma siamo stati troppo sterili davanti, poi nella ripresa abbiamo avuto grande carattere perché non volevamo perdere la terza gara di fila: abbiamo messo in campo tanto cuore. Dobbiamo però affrontare le partite con più lucidità, abbiamo giocato molto tempo nella loro metà campo ma ci siamo scontrati contro la loro grande organizzazione difensiva. Dobbiamo crescere, a livello caratteriale abbiamo dimostrato tanto ma a livello tecnico possiamo fare di più. Però la crescita c’è perché la squadra gioca, lotta e non subisce la partita. Abbiamo preso gol su calcio piazzato ma la partita l’avevamo in mano e potevamo anche vincere. Non era facile reagire a uno svantaggio immeritato, abbiamo ripreso un match difficile dando un segnale di non voler mollare mai".



CHIESA - "La gara di Chiesa? Ha fatto un bel gol, ha giocato con generosità e con voglia come tutta la squadra del resto. Attacco giovane pecca d’esperienza? Abbiamo giocato con tre attaccanti molto giovani ma tutto il gruppo lo è. I giovani ti danno molto a livello d’entusiasmo anche se peccano d’esperienza come è normale che sia. Fatichiamo contro le piccole squadre? E’ vero che abbiamo perso con il Crotone ma ne abbiamo vinte altre. In Italia non parlerei di squadre piccole e squadre grandi. Noi affrontiamo tutti i match con la stessa determinazione. La Spal ha fatto soffrire molte squadre qui, noi abbiamo fatto bene e credo che ci sia una crescita. Che voto mi do dopo 13 giornate? Sto lavorando tanto così come i giocatori. Ci stiamo conoscendo per far sì che le prestazioni migliorino sempre. Per le valutazioni aspetto la fine della stagione”.