Un'altra stazione della via crucis superata, ma un futuro sempre più segnato, in negativo. Nonostante continui a professare ottimismo, Stefano Pioli è consapevole che le sue speranze di conservare la panchina dell'Inter siano ridotte al lumicino. Le rassicurazioni del patron Zhang Jindong a poche ore dalla partita col Napoli facevano parte di una strategia condivisa in seno alla società per non delegittimare ulteriormente il tecnico a poche ore da una partita così delicata, ma il recente crollo di gioco e risultati dei nerazzurri ha fatto precipitare la situazione compromettendo le chance di Pioli di ottenere una conferma per la prossima stagione, quella dell'ennesima rivoluzione.



L'ex allenatore della Lazio sarebbe stato esonerato in caso di rovescio pesante contro il Napoli, col responsabile della Primavera Stefano Vecchi pronto nuovamente a subentrare in corsa come dopo l'addio di de Boer. Zhang ha comunque apprezzato nel suo complesso la gestione da parte di Pioli (unico risparmiato dalla contestazione dei tifosi) in questi 7 burrascosi mesi di Inter ed è pronto ad offrirgli ancora una volta la panchina del Jiangsu Suning raddoppiandogli l'attuale ingaggio.