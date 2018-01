L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'Inter, soffermandosi su quest'ultima, sua ex squadra: "Crisi? Ci si sofferma troppo sui risultati, sul piano delle prestazioni i nerazzurri non sono in difficoltà, sta giocando con grande spessore e presenza sul campo, mi aspetto un’Inter forte ma siamo preparati per contrastarli al meglio. Ricordo più bello? La partita migliore è stata la vittoria di 7-1 con l'Atalanta, sia a livello tecnico che tattico. Il più brutto l'esonero perché quando non ti permettono di finire il tuo lavoro dispiace tanto".