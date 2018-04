Ai microfoni di Premium Sport arrivano le parole del tecnico della Fiorentina Stefanodopo la vittoria della Fiorentina contro il Napoli: “La squadra aveva le idee chiare anche in 11 contro 11. Dovevamo forse raddoppiare prima ma abbiamo giocato bene. Non abbiamo rinunciato mai a giocare. Partita perfetta non esiste, però oggi ci siamo andati molto vicini. Abbiamo fatto un rinnovamento quasi totale in estate, c’è voluto del tempo per conoscerci e mettere insieme il lavoro. I ragazzi sono stati bravi nei momenti difficili. Abbiamo sempre creduto nella forza del gruppo, è chiaro che raggiungere l’Europa sarà difficilissima, ma questa gara deve darci lo slancio per chiudere al meglio. Se mi avessero detto a luglio che saremmo stati in questa posizione non me lo sarei aspettato. Le squadra che ci stanno avanti sono più attrezzate di noi, ma questa è una vittoria prestigiosa, dobbiamo avere grande slancio. In casa il Genoa è difficile da superare, sappiamo già che la prossima gara non sarà semplice”.