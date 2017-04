Una separazione sempre più all'orizzonte per Stefano Pioli e l'Inter: secondo Sportmediaset addirittura, la percentuale di un addio sarebbe già identificabile nel 60%, nonostante i risultati comunque buoni portati a casa dal momento del suo arrivo. E' una situazione monitorata da vicino dalla Fiorentina, che tiene Pioli in grande considerazione per la sostituzione di Sousa: potrebbe aprirsi così il duello tra lui e Di Francesco per la panchina viola.