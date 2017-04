Non è stata la partita del Franchi a condannare Stefano Pioli. Questo è quanto afferma l’edizione odierna de “La Repubblica”, che spiega come la società nerazzurra avesse già deciso in precedenza di sostituire il tecnico emiliano.



“Partita strana e di fine campionato, col particolare che l’Inter aveva ancora il traguardo Europa League di cui tener conto, e invece sembrava proprio che non le interessasse. Valli a capire, i giocatori di calcio. Quanto a Stefano Pioli, sperava di ben figurare a Firenze, suo possibile futuro approdo, ma gli è andata male anche questa. Andrà via dall’Inter, ma non date retta alle chiacchiere, non sarà certo per i 5 gol del “Franchi”: la proprietà aveva già deciso di sostituirlo a fine stagione, in tempi non sospetti”.