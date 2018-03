Il popolare conduttore tv Pippo Baudo, noto tifoso bianconero, è intervenuto in queste ore di vigilia di Lazio-Juventus sulle frequenze dell'emittente capitolina Radio Incontro Olympia. "Non è un vantaggio per la Juve la partita rinviata domenica scorsa con l'Atalanta - le sue parole - sarebbe stato meglio battere i bergamaschi e presentarsi all'impegno di questo pomeriggio con un punto solo di ritardo sul Napoli. La Juventus in chiave scudetto ha il vantaggio dello scontro diretto in casa contro la squadra di Sarri, in Champions invece sono cavoli amari perché la partita di Londra contro il Tottenham sarà molto difficile".