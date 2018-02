Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! pic.twitter.com/t2sDB1iLP8 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 febbraio 2018

Here’s an idea for you guys... the nba has all-star game! Don’t you guys think we should organise one in the @premierleague.. The north vs the south! And the fans vote... what do you guys think? @premierleague @FA — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) 26 febbraio 2018

Estoy muy contento de anunciar este acuerdo histórico con la @ITF_Tennis https://t.co/PTDLH4Ns3y pic.twitter.com/adnTCCYm9C — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 febbraio 2018

(le 16 del World Group accedono direttamente, le 2 delle altre 'zones' dovranno qualificarsi) che si giocherannoLa ratifica ad agosto in Florida. Ma in pratica è già deciso: il tennis a squadre avrà uno 'showdown' mai visto prima.Come si legge su La Repubblica in edicola oggi, il piano di risanamento culturale e logistico del tennis malato di vecchiaia passa per un. Tale finanziamento verrà garantito dal gruppo Kosmos, che si dice certo di poter assicurare al tennis nuovi introiti, insospettabili fino a ieri. Kosmos è una creatura nata dalla fertile fantasia imprenditoriale e dalle disponibilità economiche di, ha twittato il difensore di Valverde.Dietro di lui nel tempo si è formata un’accolita di entusiasti e facoltosi tycoon dell’e-commerce che fanno capo a Hiroshi Mikitani, amministratore delegato della Rakuten, gemma dell’e-commerce giapponese. "Stiamo la vorando - spiega David Haggerty, presidente dell’Itf - a uno sviluppo di modernizzazione del tennis con un piano che punta a perfezionare l’intero sistema entro il 2024, incluso l’innalzamento del prize money per giocatori e nazioni e l’assistenza tecnica ai giovani in tutto il mondo.Restando in tema di legami tra il calcio e gli altri sport,lancia una nuova idea. L'attaccante belga del Manchester United propone di organizzare l'. L'ex sprinter giamaicano ha annunciato che farà parte della squadra dell'in una partita di beneficenza il prossimo 10 giugno allo stadio Old Trafford. Grande tifoso dei Red Devils, Bolt si era allenato con la formazione sudafricana del Mamelodi Sundowns dopo l'infortunio al bicipite femorale che lo aveva costretto a dire addio alle gare ed il mese scorso aveva fatto sapere di volersi cimentare in un provino con il Borussia Dortmund.