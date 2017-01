Robert Pires, ex giocatore dell'Arsenal, ha parlato, stando a quanto riportato da La Tercera, della situazione contrattuale di Alexis Sanchez, finito al centro delle voci di mercato: ''Gli ho parlato la settimana scorsa del rinnovo; lui mi ha detto che non sa nulla e che sta pensando solo a giocare. Non sa cosa succederà in futuro e non vuole nemmeno pensarci. Tutti vogliamo che resti all'Arsenal e anch'io spero che rinnoverà perché è un giocatore fantastico. Lui è la benzina nel motore della squadra e mi auguro che possa restare qui per sempre''.