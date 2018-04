L'addio è stato doloroso, ma la festa deve essere grandiosa. Sono solo pochi mesi, ma la mancanza di Andrea Pirlo si sente già. Il bresciano ha presentato oggi "L'ultimo capolavoro del maestro", la partita con la quale saluterà i tifosi e i compagni di una vita. La data è fissata sul calendario: 21 maggio, la cornice d'eccezione di San Siro, ore 20.30. Una lunga chiacchierata durante la quale ha parlato del passato, del futuro immediato e di tanti compagni di squadra. Senza poi tralasciare la sua opinione sull'eliminazione dalla Champions della Juventus.



SUL RITIRO - "Devi capirlo, devi capire che non sei più quello di prima. Gli altri cominciano a andare più di te, capisci che è meglio fare altro".



DATA EVOCATIVA - "Il 21 maggio è importante, è il mio numero, il giorno dopo la fine del campionato, e il giorno del mio esordio in serie A: Reggiana-Brescia, entrai per Schenardi. Primo gol col Vicenza, lo ricordo ancora".



GOL PIU' BELLO? - "Ne ho fatti non tantissimi, forse il primo al Mondiale col Ghana. Con il nuovo regolamento il gol della finale di Atene sarebbe mio? No, era uno schema quello, rimane un gol di Pippo".



QUANTO VARREI A 22 ANNI? - "Adesso zero, a quell'epoca valevo quello, venivo dal Brescia, ero in vacanza e Tullio mi ha chiamato: così ho deciso di provarci".



ANNI AL MILAN - "10 anni irripetibili, mi hanno fatto diventare un calciatore importante, abbiamo vinto tutto, come una famiglia. Anni indescrivibili, vincere e essere sempre competitivi per tanti anni non capita spesso. Il Barcellona provò a prendermi ma preferii rimanere al Milan".



VOLEVI INDOSSARE ALTRE MAGLIE? - "Nessuna, ho giocato per le tre squadre italiane più importanti, poi per quella della mia città e la nazionale, non poteva andare meglio".



TRASFERIMENTO ALLA JUVE? - "In certi momenti devi fare scelte e cercare nuovi stimoli, e la Juve me dava di più, penso sia stata la scelta migliore".



CHI SONO - "Un giocatore particolare, con grande visione di gioco, elegante, un maestro in campo. Spero si ricordino in futuro di quello che ho fatto in carriera. Cosa farò ora? Non lo so, sono solo concentrato sulla partita di maggio, poi vedremo".



SQUADRE PARTITA - "Già fatte? No, non ho ancora deciso, le farò equilibrate. Dal Brescia al New York ci sono tutti. Sarà una bella festa. Della nazionale mondiale ci sarà un bel blocco: Gigi, Totti, Del Piero, Nesta, Gattuso, Materazzi: i principali campioni di quella cavalcata".



SULLA JUVENTUS - "Ho sentito Agnelli, era molto dispiaciuto ma già concentrato sul campionato, con la speranza di rifarsi l'anno prossimo. Hanno dimostrato di potercela fare. Peso eliminazione conterà? No, riusciranno a gestirlo, dopo qualche giorno passa, devi preparare altre partite, il campionato è ancora in gioco. La delusione è grande, i bianconeri avevano altre due sostituzioni e potevano giocarsi meglio la partita con l'andare dei minuti. Ma la Champions è così, si gioca su 180 minuti e non puoi sbagliare niente. Avranno tempo di metabolizzare questa delusione e andare avanti".



BUFFON HA ESAGERATO? - "Era arrabbiato, in quei momenti puoi dire qualsiasi cosa, pensava alla sua ultima partita in Champions, col sogno di alzare la Coppa. Va capito, quando sei 3-0 al Bernabeu e ti danno un rigore contro si può capire se saltano i nervi".



SUL NUOVO MILAN - "Non saprei, non conosco i proprietari e chi lavora nella nuova società. Non posso dire da fuori. Posso parlare della squadra e del senso di appartenenza che ha riportato Rino".



FINALE COPPA ITALIA - "Sarà una bella partita. Rino ha portato il Milan a un gran livello, ma sono l'ambasciatore della finale, non posso tifare per nessuno".



DOMANDE E RISPOSTE

Compagno tecnicamente più forte? Ronaldinho

Avversario più forte? Messi

Il più pressante? Park Ji Sung dello Utd

Compagno che mi ha aiutato di più? Maldini e Costacurta mi hanno aiutato tanto

Compagno più divertente? Nesta

Avversario più falloso? Non ricordo

Compagno più carismatico? Maldini

Compagno più casinista? Cassano

Partita più bella? Ce ne sono troppe

Giorno da cancellare? Finale Istanbul

Giorno da ricordare? Finale Mondiale