Ha appeso le scarpe nella giornata di ieri, dopo l'eliminazione dai playoff per la corsa al titolo del suo New York City FC e un lungo tweet, con il quale ha voluto salutare e ringraziare tutti. Oggi è il primo giorno della nuova vita di Andrea Pirlo, l'ex regista di Brescia, Reggina, Inter, Milan e Juventus, il Maestro per tutti, Campione del Mondo nel 2006 e campione di tutto con la maglia rossonera sulle spalle. Cosa farà, da oggi, l'ex numero 21 azzurro?



RITORNO ALLA JUVE? - Tre, al momento, sono le ipotesi più concrete, come scrive la Repubblica. La prima: un ritorno alla Juventus. Non da giocatore, ovviamente, non nei quadri tecnici, ma da ambasciatore delle Leggende. Un ruolo alla Trezeguet, per intenderci, con un grande del passato che porta per il mondo il simbolo bianconeri. La seconda: un ruolo in FIGC. Forte il legame di Pirlo con la maglia Azzurra, la Federazione vorrebbe inserirlo nella spedizione Mondiale di Russia 2018 (qualora la qualificazione venisse centrata) con un ruolo dirigenziale. Terza e ultima: entrare nello staff di Antonio Conte al Chelsea. Imprevedibile col pallone tra i piedi, lo sarà anche fuori: che farà Andrea Pirlo? I rapporti con Andrea Agnelli, nonostante l'addio di 3 anni fa, sono ottimi...