Si era mosso Perinetti in prima persona per portarlo in Italia e vestirlo di arancioneroverde. E ce l'ha fatta. Pescato in Slovenia, quando a 20 anni indossava la fascia da capitano dell'FC Koper, è corso in Italia, senza avere il minimo dubbio. E ora, dopo una stagione in Lega Pro in cui si è fatto conoscere, una prima parte di Serie B passata in naftalina in panchina, Leo Stulac sta mostrando tutto il suo valore. Dal 27 gennaio sempre titolare nel Venezia di Filippo Inzaghi che, da quando lo schiera dal primo minuto, non perde più: 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6, 2 gol e 2 assist e gli occhi della Serie A .



COMPAGNO RIVALE - Ha studiato italiano a scuola, ma lo ha approfondito guardando Italia 1 dal suo paese natale; non ha idoli ma ammira, da sempre, Pirlo, giocando regista davanti alla difesa proprio come l'ex Inter, Milan e Juve; e ha un grande maestro in squadra, Fabrizio Bentivoglio. Si gioca il posto proprio con l'ex Bari, che però tesse le lodi del centrocampista sloveno; tra i due un rapporto speciale, tanto che dopo il gol realizzato contro la Ternana, sono arrivati gli ennesimi complimenti del compagno rivale.



DERBY DELLA LANTERNA - La Serie A osserva e prende nota di questo 23enne sloveno che ha fatto suoi i primi mesi del 2018. Due club, in particolar modo, stanno studiando la sua crescita: la Samp, che in B pesca sempre bene, vedi Torreira; e il Genoa, dove c'è colui che ha dato il via alla sua carriera italiana: Giorgio Perinetti.



@AngeTaglieri88