Andrea Pirlo, ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, ha parlato alla Stampa della sfida tra i bianconeri e il Napoli di questa sera: "Per il Napoli sarà una sfida decisiva, ma credo che la Juventus sia leggermente favorita. I bianconeri hanno il vantaggio dei quattro punti in più, quindi la possibilità di gestire la partita. Il Napoli ha l’obbligo di vincere. Il mio gol nel 3-0 del 2013? Giocare partite così è sempre una bella emozione, si vive una grande atmosfera: quella fu una gara straordinaria in cui feci anche un bel gol. Ma domani (oggi, ndr) sarà tutt’altra cosa: tra Juventus e Napoli sarà sfida scudetto. Chi la deciderà? Sono in tanti a poter decidere la partita. Spero sia bella: sarò davanti alla tv. La Roma in Champions? Fortunatamente ero allo stadio in occasione della remuntada col Barcellona. Ho visto una grandissima Roma, spero che possa ripetersi anche col Liverpool. Sarà una gara bella e importante".