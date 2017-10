Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo dice la sua anche sul momento del Milan: "Licenziare Montella? Mi auguro di no. Il Milan ha una squadra nuova: dura mettere insieme 20 uomini. Ci vogliono tempo e fiducia anche se i risultati non arriveranno subito. C’è un progetto e deve portarlo avanti. Poi i tanti cambi di panchina in precedenza non mi pare abbiano dato risultati".