Il Pisa allenato da Gattuso è fortemente interessato al giovane attaccante albanese Rej Manaj (classe 1997), attualmente in prestito al Pescara ma di proprietà dell'Inter. Che può girare sempre in Serie B ma al Cesena un altro attaccante (ex Pisa): Francesco Forte, classe 1993, nella prima parte di questa stagione in prestito alla Lucchese.