Gennaro Gattuso, tecnico del Pisa, ha parlato a Sky Sport prima del match con la Virtus Entella: "Abituata a vincere, con un gioco ben preciso con un impianto di gioco consolidato. I giocatori sono bravi e si applicano molto. Una squadra, in generale, molto difficile da affrontare. Mercato? Va benissimo quello che abbiamo fatto. La società ha fatto molto. Dobbiamo fare un'impresa, le responsabilità sono mie e sono contento di questo. Ormai non si può più sbagliare, forse arriveranno dei punti di penalizzazione e dunque dobbiamo fare tanto per evitare la retrocessione. La priorità per me sono i ragazzi che indossano la maglia con delle regole da rispettare. Conte in Premier League? Per il nostro sistema è un orgoglio. La sua bravura l'ha dimostrata in questi anni. E' uno dei più grandi allenatori del mondo. I suoi successi fanno bene al nostro calcio. Mi ispiro a lui o Ancelotti? Assomiglio più a Conte per come vivo le partite, ma Carletto quando si arrabbiava mi faceva paura".