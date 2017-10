Carmine Gautieri, ex tecnico del Pisa, saluta il club toscano con una lettera aperta: "Come uomo e come professionista voglio ringraziare il Presidente Corrado e la proprietà del Pisa per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza che per me resterà comunque unica.

Sono orgoglioso di aver potuto allenare questa squadra e di aver rappresentato questi colori così gloriosi di una società che appartiene a categorie superiori.



Così come sono orgoglioso di aver allenato un grande gruppo di calciatori, uomini veri e grandi professionisti che fin dal primo giorno mi hanno dato il loro cento per cento senza mai tirarsi indietro.



Ci tengo inoltre a ringraziare, oltre al mio staff, tutte le persone che hanno lavorato con me, giorno dopo giorno: Daniele, Mariano, Virgilio, Cataldo, Giuseppe, Matteo, Paolo, Remigio, Gabriele, Claudio, Itania, Andrea e Claudio. E poi tutto il personale della sede, la dirigenza e il Responsabile dell’Area Tecnica Raffaele Ferrara che hanno sempre cercato di aiutarmi e sostenermi.



In questi pochi mesi ho avuto la fortuna di conoscere tante persone fantastiche e una città bellissima che porterò sempre nel mio cuore. Così come porterò nel cuore l’Arena Garibaldi, la Curva Nord e la tifoseria nerazzurra sempre pronta ad aiutarci e sostenerci in ogni singola partita.



Pisa e i pisani saranno sempre nel mio cuore. Forza Pisa”.