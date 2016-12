Dopo le firme avvenute ieri in uno studio notarile e le parole del nuovo proprietario Corrado, il Pisa ha diffuso un comunicato ufficiale che sancisce il cambio della guardia a livello societario: "Magico Pisa comunica con soddisfazione e orgoglio di aver acquisito le quote della società AC Pisa 1909 dalla società Carrara Holding srl. Alla conclusione di un percorso di negoziazione complesso e difficoltoso teniamo a congratularci e ringraziare il presidente della Lega B Andrea Abodi, senza la cui dedizione, intermediazione, professionalità, passione ed equilibrio non saremmo mai riusciti a superare gli ostacoli incontrati. Un grazie va poi a Lorenzo Petroni che, pur al cospetto della sua giovane età e di fronte a grandi problemi ereditati, è riuscito a districarsi da situazioni che lo hanno visto più in posizione di vittima che di colpevolezza".