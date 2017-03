Il Milan deve essere sanzionato per i danni negli spogliatoi dello Stadium,ma una sanzione per chi espone scudetti revocati no?Art.1bis CGS pic.twitter.com/tnNVt0HqoP — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 13 marzo 2017

Il giornalista di Premium Sport,ha aperto una nuova polemica sul proprio profilo twitter parlando dei fatti accaduti venerdì sera allo Juventus Stadium al termine diIn particolare ai giocatori rossoneri viene imputato di aver danneggiato gravemente gli spogliatoi e l'interno dello Juventus Stadium arrivando a scrivere "ladri" sopra la replica degli scudetti revocati per Calciopoli. Proprio su quegli scudetti Pistocchi si interroga: "Ma se il Milan deve essere multato per quanto fatto allo Stadium, non dovrebbe esserci una sanzione anche per chi espone scudetti revocati dalla giustizia sportiva?".