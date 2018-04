Se vi siete persi la possibilità di acquistare la vettura con la quale il sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher trionfò nel 2001 a bordo della Ferrari, ora ecco arrivare subito un’altra opportunità. Perché questa volta a finire all’asta è la Benetton B192, un'auto che ha pilotato all'inizio della sua carriera stellare.



MICHAEL SCHUMACHER, AUTO ALL’ASTA - Schumacher ha iniziato la sua carriera in Formula 1 con la Benetton nel 1991 dove è rimasto fino al 1995, guadagnando due dei suoi sette titoli di campione del Mondo. Secondo Carscoops, questa all’asta presso Sotheby’s è la vettura portata al secondo posto nel Gran Premio di Spagna del 1992 dal tedesco, prima di essere retrocessa come vettura di riserva per il resto della stagione. La B192, che potete vedere nella fotogallery allegata, era relativamente meno evoluta rispetto ai suoi concorrenti: non c’erano ABS, controllo di trazione e sospensione regolabile. Nessuno di questi inconvenienti ha impedito però a Michael Schumacher di salire sul podio. Una vettura alimentata da un V8 aspirato, con cambio manuale a sei marce.



UN’AUTO MENO SIGNIFICATIVA MA PURE SEMPRE GUIDATA DA SCHUMI - Questa Benetton non è storicamente significativa come la Ferrari sempre guidata da Michael Schumacher e venduta a settembre scorso, ma ci offre uno sguardo interessante sui primi anni leggendari del corridore. Sotheby's metterà all'asta l'auto nel Principato di Monaco a luglio senza riserva. Non c'è una stima del prezzo, ma considerando la storia del pilota, non aspettatevi che vada via a buon mercato.