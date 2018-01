Ci vuole stile, anche nel guidare una macchina. Bella, brutta, costosa o economica, non importa. Se la si guida con stile, può davvero diventare una bomba. A dare un aiutino, i famosi accessori auto che tanto reclamizzati possono portare anche, oggettivamente, all'eccesso.



DAI BAFFI ALLE PATATINE FRITTE - E tra i più assurdi scovati nella rete, alcuni lasciano davvero senza parole. Li potete vedere nella gallery allegata , ma intanto ditemi: c'è bisogno di mettere un bel paio di baffi alla propria vettura? Certo, qualcuno potrebbe obiettare dicendo che esistono già così tanti aggeggi per trasformare un'auto al femminile (le ciglia ai fari in primis...) perché non pensare anche agli uomini? Bene, anche se il letto gonfiabile o il porta patatine sembrano proprio strani...



IL WC, L'OMBRELLO E IL TIMONE - Tra i più curiosi sicuramente c'è il wc portatile. Che si apre, in caso di bisognini improvvisi, all'esterno. Quindi la sua utilità dove sarebbe? In barba alla privacy, lo usa giusto chi non si scandalizza di mostrar le pudenda al pubblico. Contento lui o lei... molto utile il porta ombrello, perché effettivamente quando piove appare difficile trovare un posto per quest'oggetto grondante d'acqua. Il porta sigaro appare un po' una buffonata, così come il volante che si tramuta in un timone da barca. E voi, quale trovate che sia l'accessorio auto più assurdo?