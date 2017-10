Il marchio di lusso Aston Martin ha iniziato a vendere una speciale auto denominata Tom Brady Signature Edition, promettendo la consegna per il 2018. La cabriolet, che presenta i tocchi voluti da Brady sul modello Vanquish S Volante già esistente, è limitata a soli 12 esemplari totali e costerà 359.950 dollari: "Abbiamo iniziato con una telaio vuoto e abbiamo finito con una bella macchina - le parole del quarterback dei New England Patriots - è stato bello vedere tutto nascere e concludersi”



DA QUARTERBACK A DESIGNER - L'auto ha un'estremità esterna nera con cuoio scuro e punte di spostamento a pedale realizzate in pelle di papavero della California. La firma di Brady si trova sulle lastre della porta e il suo logo "TB12" può essere visto in tutto il veicolo, incluso il parafango e impresso sui poggiatesta. Il cinque volte vincitore del SuperBowl americano, vale a dire la finale del campionato nazionale di football e l’evento a livello planetario più seguito, ha firmato un accordo con Aston Martin nel mese di maggio dopo più di corteggiamento da parte dell’azienda.



IL SUPERBOWL NEL SANGUE… E NELL’AUTO - Con la guida del principale creativo della società, Marek Reichman, Brady ha personalizzato la sua auto: “Quando fa qualcosa sul campo, vede immediatamente il risultato - ha detto Reichman a ESPN - il suo mondo è molto breve in termini di tempi, quindi una cosa che ci ha chiesto era che voleva essere in grado di fare una mossa e sentire l'immediatezza della performance".



PERCHE’ SOLO 12 VETTURE? - Nonostante l'alto prezzo e il fatto che Aston Martin stia producendo solo 12 automobili, i dirigenti della società britannica sentono che la firma di Brady è stata una buona mossa: “Questa macchina tocca le persone attraverso una voce, quella di Tom, che capiscono e apprezzano - ha detto Reichman - parla inglese americano e racconta al mondo perché ama il nostro prodotto. È così semplice”. L’accordo con Tom Brady non include la consegna di un’auto, quindi il campione di football americano dovrà comprarsela da sé. Nell'attesa di vedere questa edizione speciale griffata Tom Brady, nella fotogallery potete gustarvi l'attuale Aston Martin Vanquish S Volante.