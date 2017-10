A Dubai, si sa, tutto è oro. Tutto è di prima classe, o quasi. C’è la polizia che va in giro in Lamborghini, c’è chi ha un’utilitaria che è però una vettura da tanti mila dollari e chi, invece, acquista quattro Ferrari tutte in una volta. Oppure chi, come Federer e Nadal, gioca a tennis sul tetto di un hotel. Certo, per uno spot pubblicitario, ma anche quella è Dubai.



LA POLIZIA VOLA - Ora, però, c’è dell’altro. Perché la polizia dell’Emirato ha deciso di unirsi con HoverSurf, azienda tecnologica, presentando un drone ibrido, un motociclo progettato per muoversi in situazioni di emergenza. Il veicolo è dotato di quattro eliche e può sollevare un conducente fino a 5 metri di altezza dal suolo e viaggiare fino a 6 chilometri orari per almeno 25 minuti. Secondo HoverSurf, può portare fino a circa 300 chili a bordo e raggiungere una velocità massima in cielo di 70 km/h. A terra, la moto ha una batteria che è in grado di guidare per otto ore e raggiungere una velocità fino a 200 km/h.



GUIDA ANCHE SENZA PILOTA - Ma non è tutto, perché la moto drone può volare anche senza pilota a bordo. Al momento il modello è ancora molto grezzo e le immagini lo mostrano. Ma di sicuro tra qualche tempo arriverà una versione ben più stabile e sicura. Entrerà in azione entro la fine dell’anno. Costo? Nessuno lo dice, ma pare che possa aggirarsi attorno ai 70.000 dollari.