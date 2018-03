Le uniche Ferrari che era noto utilizzare personalmente Enzo Ferrari erano le 2 + 2 GT della società, le auto di lusso a quattro posti perfette per portarti in pista, non impostando i tempi del tuo arrivo. Una foto del 1961 mostra la Ferrari e il futuro campione di F1 Phil Hill appoggiata a una 250 GT / E; un colpo del 1966, in basso, lo vede mettersi al volante di una 330 GT 2 + 2. Erano veri e propri grandi tourers, progettati per scappare rapidamente nel sud della Francia, il genere di cose che gli italiani ricchi facevano negli anni '60.



ENZO FERRARI, UN SOGNO DIVENUTO REALTA’ - Il successore della FF, il GTC4Lusso è un V12 a quattro posti con motore anteriore come tutti i grandi tourer della Ferrari, ma questa è una vettura da quattro ruote motrici e un look premium. Che spinge su cosa significa essere una Ferrari, abbracciando le tradizioni aziendali e sovvertendo le aspettative. L’azienda ha portato un gruppo di giornalisti a Mont Tremblant, una località sciistica a nord di Montreal, per vedere come la GTC4Lusso “gestisce” l'inverno. Quando la FF è stata lanciata, la Ferrari è stata veloce a enfatizzarla come una vera auto quattro stagioni, e la società sembra ancora intenzionata a portare avanti quel concetto.



IL ROMBO DEL MOTORE - Premi il pulsante rosso di avviamento sul volante e sarai accolto da un rumore diverso da qualsiasi altra auto sulla strada. In risposta alle lamentele dei clienti, la casa automobilistica italiana ha progettato la Lusso per essere più silenzioso per le partenze a freddo - a quanto pare i vicini dei proprietari di Ferrari non amano i V12 forti - ma il suono è ancora distinguibile. Un ronzio acuto seguitov rapidamente da un ringhio smorzato mentre i suoi 12 cilindri sparano. La GTC4Lusso offre uno sterzo ultrarapido con poco più di due giri lock-to-lock, un marchio della Ferrari moderno, aiutato qui dalla sterzata della ruota posteriore. A velocità inferiori, le ruote posteriori sterzano nella direzione opposta della parte anteriore, riducendo virtualmente il passo della vettura.



L’AMORE DEL PATRON - È facile immaginare che Enzo avrebbe potuto apprezzare la Lusso. È un'auto che offre una dose di prestazioni in un'ampia varietà di situazioni e funziona brillantemente nel mondo reale. Emette la stessa potenza delle ultime auto V12 di Formula 1 della Ferrari. Sulla strada, Enzo non voleva essere scomodo o disturbato. La Lusso offre quel comfort e usabilità necessario, mescolandolo a prestazioni che sembrerebbero impossibili. Una moderna incarnazione dell'ethos di Enzo. La Lusso sfida la saggezza convenzionale su cosa significhi essere una Ferrari. Richiede la rivalutazione tra gli appassionati di auto sportive. Quindi cosa succede se non è un 488? Puoi guidare questo sul ghiaccio con tre amici a cavallo. È diverso da quello che la gente si aspetta da una Ferrari, ma ciò non la rende una Ferrari peggiore. E sapendo che Enzo l'avrebbe apprezzata.