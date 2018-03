Presentarsi ad una normale seduta di allenamento della propria squadra a bordo di una nuova Porsche fiammante, del valore di 200mila euro. Soldo più, soldo meno. Genio e sregolatezza sono da sempre stati gli ingredienti di Zlatan Ibrahimovic, giocatore che forse ha vinto meno di quello che la sua classe e la sua continuità di rendimento potevano consentirgli. Ma di certo non si è fatto mancare nulla fuori dal campo, anzi. L'ultima trovata, come detto, è stata quella di presentarsi alla seduta di allenamento del Manchester United a bordo della sua nuova auto.



UNA PORSCHE 911 PER ZLATAN IBRAHIMOVIC - Non un'utilitaria qualsiasi; e nemmeno un'auto di lusso tra le tante. Ma addirittura una nuova Porsche 911, quattro ruote che non passano di certo inosservate. Per essere precisi, la vettura in mano all'attaccante svedese è una Porsche 911 GT2 RS. Il che fa capire come, oltre ad essere una delle auto più belle e performanti mai esistite, si stia parlando della versione sportiva. Lo svedese, ex di Milan, Inter, Juventus e Barcellona tra le altre, ha sfoggiato la sua nuova amichetta venerdì, in occasione della sessione di rifinitura prima del match che ha visto il Manchester United fronteggiare il Liverpool. Alla fine i Red Devils hanno vinto 2-1 con doppietta di Rushford mentre Ibracadabra non si è seduto nemmeno in panchina.



UNA MACCHINA DA OLTRE 200MILA EURO - Per essere precisi, la Porsche 911 GT2 RS in mano a Zlatan Ibrahimovic vale circa 236mila euro; optional più, optional meno. Il colore? Canna di fucile. L'assetto? Sportivo, ovviamente. Le prese d’aria spiccano sulla carrozzeria della vettura, così come l’alettone posteriore, che rende tutto più aggressivo.