La Mercedes-AMG GT R sar la Safety Car per tutto il campionato del Mondo di Formula 1 2018. Fin qui, niente di speciale: Mercedes è da diversi anni al fianco del circus, quindi non stupisce che anche quest'anno possa sfoggiare una sua vettura. Ma la AMG GT R da 430 kW (585 CV), modello top di gamma della serie AMG GT, garantirà sì la sicurezza per tutti i 20 weekend di gara della Formula 1. Ma soprattutto prestazioni come non mai.



MERCEDES-AMG GT R, LA PIU' POTENTE SAFETY CAR DI SEMPRE - Con una potenza di 430 kW (585 CV) e una velocità massima di 318 km / h, la AMG GT R è la più potente e veloce Safety Car ufficiale di tutti i tempi in Formula 1: quello che si apre è il 23esimo anno consecutivo di Mercedes in Formula 1; la AMG GT R è la Safety Car ufficiale ideale, con le dinamiche di guida della vettura da corsa AMG GT3, e avendo trascorso gran parte del suo tempo di sviluppo nel "Green Hell" del Nürburgring: "Non vedo l'ora di vederla in azione: è un punto di riferimento assoluto in termini di dinamica di guida ed è ancora di un livello superiore rispetto alla AMG GT S degli ultimi anni. Ovviamente, idealmente, la safety car dovrebbe essere dispiegata come il più raramente possibile - ma quando dobbiamo accatastare in sicurezza il campo di Formula 1 e portarlo in pista, saremo superbamente equipaggiati con l'AMG GT R ", afferma Bernd Mayländer, che sarà di nuovo il pilota ufficiale della FIA F1 Safety Car nella nuova stagione. Nella fotogallery potete ammirare questa nuova vettura di casa Mercedes.