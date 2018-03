In principio erano i turbocompressori. Poi è stata la notizia che la Ferrari avrebbe costruito un "veicolo di utilità". Ora sappiamo che la Ferrari avrà un propulsore ibrido V8 che debutterà nel 2019. Parlando con Auto Express, l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha dichiarato che "un ibrido Ferrari V8 arriverà per il 2019. Ci sono già test al momento". Ha anche detto che "deve diventare più di un ibrido tradizionale rispetto a LaFerrari, per svolgere un ruolo diverso".



LA FERRARI V8 IBRIDA E' REALTA' - LaFerrari, naturalmente, era l'unica offerta ibrida di FCA fino a quando è arrivata sul mercato la Chrysler Pacifica. Macchina che ha abbinato un V12 ad aspirazione elevata con aspirazione naturale e sistema KERS, non proprio quello che identifichiamo con un normale ibrido. Questo probabilmente significa che questo nuovo sistema di produzione di serie utilizzerà batterie invece di un esotico sistema a volano o qualche altra configurazione più sperimentale. Il suo debutto coincide anche con il presunto rilascio del veicolo utility della Ferrari, il che ha senso. Non abbiamo prove per questo, ma sarebbe logico che anche il powertrain fosse presente in una versione di GTC4Lusso T.