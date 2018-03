Quello che è iniziato con la supercar ibrida plug-in 918 si sta ora estendendo alle Porsche totalmente elettriche. La berlina elettrica Mission E è pronta per entrare in produzione nel 2019 come primo veicolo completamente elettrico del marchio. Dovrebbe essere seguita da una versione di produzione del Mission E Cross Concept che è stata mostrata a Ginevra e che è sembrata come la versione di Porsche di una performance elettrica Subaru Outback.



PORSCHE, IL FUTURO SARA’ ELETTRICO - Il marchio si aspetta che il 25% delle sue auto vendute entro il 2025 siano ibride o con batterie elettriche. Ciò non sembra pazzesco in sé, ma stiamo parlando di Porsche, un marchio noto per il motore a combustione interna. È solo un altro segno dell'enorme cambiamento che sta avvenendo nell'industria automobilistica.



I LIMITI ANCHE NELLA FORMULA 1 - Nelle ultime stagioni, i team di ForMula 1 hanno usato una scappatoia nelle regole per fare in modo che i motori brucino olio per aumentare la potenza. La FIA ne è al corrente e ora sta bloccando la capacità dei motori di bruciare petrolio, affermando che solo 0,6 litri per 100 km sono accettabili per un'automobile che non usi additivi che potrebbero accelerare la combustione.



LA FINE DI UN MITO - Ma Christian Horner della Red Bull è preoccupato che i team trovino ancora un modo per sfruttarlo nelle qualifiche, anche se la FIA ritiene che queste regole renderanno più difficile per le squadre farlo. Tornando a Porsche, è chiaro che una produzione totalmente elettrica o quasi è un vero e proprio cambio epocale. Una svolta per molti impensabile, visto l’associazione motore performante - Porsche. Ma dovuta.