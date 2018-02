Non commestibile ma comunque fantastico. Vi proponiamo, nella fotogallery allegata, un elenco di 18 vetture, che esistono realmente, create a forma di cibo. Sì, di cibo. C'è la pannocchia, il muffin, l'arancia e molto altro.



LE VETTURE A FORMA DI CIBO - Rimane il mistero su chi siano stati i disegnatori di queste auto. Di certo la fantasia però non manca: si parte con una vettura tutta arancione denominata "Outspan Orange". Che, ovviamente, non poteva che essere creata sotto forma di arancia. E che dire dell'auto a forma di uovo con tanto di sponsor, la crema (all'uovo, per l'appunto, di Cadbury).



POTEVA MANCARE IL CUPCAKE? - E come potevamo privarci di un bel cupcake, con tanto di hostess che spunta dall'alto con la sua testa. Ma ci sono anche creazioni molto complesse e, in un certo qual modo, anche artistiche. La riprova ne é l'auto cheeseburger. Che forse non avrà proprio una visuale perfetta, ma di certo ha dato sfogo alla fantasia del suo designer. Proprio come l'auto a forma di botte o a bottiglia di birra, entrambi decisamente entusiasmanti.



PESCE O VERDURE MISTE? - Non poteva mancare la macchina del pesce rosso, la "GoldFish", così come la vettura a forma di pannocchia con tanto di bella ragazza bionda al suo interno immortalata. Certo, per una gita romantica non è proprio l'ideale... In quel caso meglio tirare fuori dal garage l'auto verdure miste, che può portarci anche sull'offroad. E che dire della "Kissmobile", il bacio di Hershey, o del camion a forma di lattina di spam. E poi la vettura di arachidi Planters, la macchina aragosta, la lattina di birra, la banana, il pollo, la carota e... la patata.